營收速報 - 盛群(6202)12月營收2.25億元年增率高達45.29％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15
今年1-12月累計營收為25.02億元，累計年增率-3.64%。
最新價為53.6元，近5日股價上漲14.59%，相關半導體業上漲4.59%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+618 張
- 外資買賣超：+464 張
- 投信買賣超：-111 張
- 自營商買賣超：+265 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.25億
|45%
|-6%
|24/11
|2.38億
|54%
|4%
|24/10
|2.29億
|28%
|-3%
|24/9
|2.36億
|19%
|8%
|24/8
|2.19億
|2%
|-4%
|24/7
|2.29億
|4%
|-5%
盛群(6202-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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