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鉅亨速報

營收速報 - 盛群(6202)12月營收2.25億元年增率高達45.29％

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 15:15


盛群(6202-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.25億元，年增率45.29%，月增率-5.57%。

今年1-12月累計營收為25.02億元，累計年增率-3.64%。

最新價為53.6元，近5日股價上漲14.59%，相關半導體業上漲4.59%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+618 張
  • 外資買賣超：+464 張
  • 投信買賣超：-111 張
  • 自營商買賣超：+265 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.25億 45% -6%
24/11 2.38億 54% 4%
24/10 2.29億 28% -3%
24/9 2.36億 19% 8%
24/8 2.19億 2% -4%
24/7 2.29億 4% -5%

盛群(6202-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之研究、設計開發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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