營收速報 - 協易機(4533)12月營收2.96億元年增率高達42.07％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 18:15
今年1-12月累計營收為35.94億元，累計年增率2.75%。
最新價為35.75元，近5日股價下跌-5.1%，相關電機機械股價指數下跌-1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-506 張
- 外資買賣超：-460 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-46 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.96億
|42%
|-22%
|24/11
|3.79億
|41%
|80%
|24/10
|2.11億
|-51%
|-44%
|24/9
|3.79億
|25%
|20%
|24/8
|3.15億
|43%
|4%
|24/7
|3.04億
|46%
|-11%
協易機(4533-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為機械設備製造業、其他機械製造業。資訊軟體服務業、其它設計業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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