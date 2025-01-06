重心轉移！韓對中國晶片出口下滑 台灣、越南增加
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-06 10:43
韓國去年半導體出口額創新高，其中，對中國銷售占比下滑，對台灣和越南增加，顯示受到中美晶片戰影響，韓國半導體出口格局轉變。
中國向來是韓國半導體最大市場，但過去幾年銷售占比持續下降。韓國貿易協會（KITA）數據顯示，在 2024 年 1 月至 11 月，中國和香港占韓國晶片總出口 51.7%，低於 2020 年的 61.1%。
若把中國和香港分開來看，南韓銷往中國的半導體比率從 40.2% 降至 33.3%，銷往香港則從 20.9 降至 18.4%。南韓出口到香港的晶片，最終多會重新出口至中國，進一步凸顯對中國直接出口下滑的現象。
同一時間，對台灣出口占比提升 14.5%，高於 2020 年的 6.4%，主因是 SK 海力士透過台積電賣給輝達（NVIDIA）的高頻寬記憶體（HBM）大增。
韓國對越南出口的占比也出現成長，從 2020 年的 11.6% 增至 2024 年前 11 個月期間的 12.9%，主要反映三星電子將其中國生產設施遷移至越南。
此外，韓國產業通商資源部 1 月 1 日發布的報告顯示，2024 年韓國半導體出口額達到 1,419 億美元的歷史新高，打破了 2022 年創下的 1,292 億美元的紀錄。
韓國貿易協會在去年 12 月發表的《出口景氣調查指數》中預測，隨著中國企業的 DRAM 出口大幅增加，2025 年第一季的半導體出口有可能出現萎縮。這項變化不僅反映了全球半導體供應鏈的重新佈局，也凸顯了韓國晶片產業在中美晶片競爭中的戰略調整。
韓國產業經濟研究院（Korea Institute of Industrial Economics and Trade）研究員 Kim Yang-paeng 在 10 月份的一個論壇上表示，美國對其晶片產業的「美國優先」政策將不可避免地將供應鏈轉移到以美國為中心，並敦促美國的盟友加入對中國的貿易戰。他強調，「韓國需要製定針對不同國家和企業的半導體出口策略。」
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