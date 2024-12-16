中國電商東南亞再遇挫 Temu、Shein暫停越南營運

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-12-16 16:03

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中國跨境電商 Temu 和 Shein 宣布暫停在越南的業務，因未能在 11 月底前時完成電子商務服務的註冊，這是中國電商在海外最新受挫案例。

外媒報導，由於 Temu、Shein 長期採取低價策略和出售假貨，衝擊當地產業，迫使越南政府出手整頓，要求 2 間電商於 11 月底前完成註冊程序，否則將面臨網域封鎖，並直接停止相關應用程式在越南國內使用。

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同時，越南議會通過的法律變更案，要求外國電商平台的本地運營商支付增值稅（VAT），並敦促取消針對低價進口商品的稅收豁免，而取消稅收減免的程序已上路。

這項措施對 Temu 和 Shein 也是重大打擊，先前受益於免徵增值稅及進口商品免關稅政策，才能在越南市場迅速擴張，這些紅利將成為過去。

業界分析認為，Temuemu 和 Shein 可能希望在越南法律執行尚未全面執行時，即時搶佔市占率，這種策略雖可快速建立品牌優勢，卻也帶來了潛在的法律風險，可能促使東南亞其他國家針對中國電商，未來也祭出限制措施。