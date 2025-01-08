營收速報 - 允強(2034)12月營收13.29億元年增率高達27.83％
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 14:15
今年1-12月累計營收為145.22億元，累計年增率-4.66%。
最新價為18.6元，近5日股價下跌-3.58%，相關鋼鐵工業下跌-2.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1755 張
- 外資買賣超：-1804 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|13.29億
|28%
|-8%
|24/11
|14.39億
|32%
|9%
|24/10
|13.19億
|-1%
|14%
|24/9
|11.59億
|-1%
|-15%
|24/8
|13.58億
|-9%
|6%
|24/7
|12.80億
|-9%
|6%
允強(2034-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為不銹鋼捲(板)裁切及買賣。不銹鋼焊接鋼管之製造加工及買賣。不銹鋼角鋼,扁鐵及槽鐵等之製造加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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