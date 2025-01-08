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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)目標價調升至183元，幅度約3.39%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 12:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對全新(2455-TW)提出目標價估值：中位數由177元上修至183元，調升幅度3.39%。其中最高估值202元，最低估值141元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予全新(2455-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立5位、保守悲觀0位。

全新(2455-TW)今(8日)收盤價為167元。近5日股價上漲0%，相關通信網路近5日下跌1.12%，集中市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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