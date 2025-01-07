【量大強漲股整理】CES展登場下，黃仁勳演講重點報你知，潛力股呼之欲出?

鉅亨研報 2025-01-07 18:18

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 111.3 億元，投信賣超 8.94 億元，自營商買超 70.5 億元，三大法人合計買超 172.86 億元 ，其中，外資、自營商連買三日， 投信則連賣二日。

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美股在近期延續漲勢，主要受到晶片股大幅上漲的帶動，並且市場報導指川普政府可能會採取比預期更溫和的關稅政策，進一步推動了市場情緒，科技股依然強勢，尤其是投資人對於 CES 展期間各大科技企業的 CEO 主題演講充滿期待，這也激發了市場對人工智慧主題的熱情，同時提振了半導體類股的表現，在美股市場中，Nasdaq 指數上漲 1.24%，標普 500 指數則上漲 0.55%，而道瓊指數微幅下跌 0.06%，費半指數上漲 2.84%，本周市場將關注一系列重要的經濟數據和美國聯準會官員的言論，多數科技股表現強勁，其中 (META-US)Meta 上漲 4.23%，(AAPL-US) 蘋果上漲 0.67%，(NVDA-US) 輝達上漲 3.4%，(TSM-US) 台積電 ADR 更是大漲 5.4%。投資人對科技股未來的增長潛力充滿信心，預期這股勢頭將延續，尤其是與人工智慧和半導體相關的企業；台股方面。金今日開高後走高，不過漲幅收斂下，終場上漲 103.56 點，收在 23651.27 點，成交量來到 4246.70 億元，今日收量增黑 K 棒，雖然量增，不過幅度不高，近期三日外資連三買，買超逾 727 億，顯示外資對於台股相對有信心，CES 展登場下，帶動市場信心，個股將會輪番表現，未來持續關注 (2330-TW) 台積電，下週 1/16(四) 即將召開法說會，法人預期台積電 2024 年第 4 季每股獲利可望創下歷史新高，2025 年首季營收更有機會挑戰雙位數成長，法說行情提前暖身，相關的供應鏈也有機會動起來。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 0.44%，收在 1130 元，台積電股價一度上漲至 1,160 元，創下歷史新高，外資提前布局，特別是台積電即將在下週召開法說會，預期 2024 年第 4 季每股獲利將創新高，並且 2025 年首季營收可能實現雙位數增長，為市場帶來強勁的運營動能；(2317-TW) 鴻海，上漲 2.98%，收在 190 元，鴻海於 6 日發佈的聲明中指出財報表現優於預期，該公司在 2024 年第四季的營收達新台幣 2.1 兆元，較去年同期增長 15%，創下公司史上最高的第四季營收紀錄，鴻海的亮眼表現主要來自於雲端與網路產品領域的增長，其中包括輝達等晶片製造商所設計的 AI 伺服器，此外，零組件及其他產品部門的表現也對總營收增長做出了顯著貢獻；(2454-TW) 聯發科，上漲 4.56%，收在 1490 元，盤中一度衝上 1500 元，股價在尾盤急速拉升，再創波段新高在今日 CES 展上，輝達執行長黃仁勳進行了一場長達兩小時的演講，其中壓軸亮相的產品是一款掌上型迷你伺服器，黃仁勳一邊從口袋掏出這款 AI 超級電腦「Project DIGITS」，一邊向現場觀眾介紹，這款產品不僅適合研究人員或新創企業使用，還搭載了由輝達與聯發科聯手打造的 GB10 超級晶片，這一消息一經透露，【聯發科】成為此次演講中唯一被公開點名的台灣廠商，引起現場觀眾的關注。

美國 CES 展的消息也為市場注入了動力，帶動科技股的熱潮，其他個股表現也相當亮眼，ASIC（特定應用積體電路）相關個股表現強勁，(3529-TW) 力旺股價也大漲逾 4%，(3661-TW) 世芯 -KY 上漲超過 3%，(6643-TW)M31 也跟漲超過 3%，散熱相關的個股也引起關注，(3653-TW) 健策股價一度大漲近 7%，(3013-TW) 晟銘電盤中漲幅超過 9%，因為是 GB200 供應鏈加持下，股價水漲船高，隨著 2025 年台股企業獲利預期仍有雙位數增長，科技股資金將繼續聚焦於核心領域，尤其是 AI 和半導體領域，隨著 AI 產業步入新階段，資金布局將從 GPU（圖形處理器）和晶圓代工擴展到 ASIC 等新興領域，這將帶來更多的投資機會，總體而言，市場的多頭趨勢仍未改變。

(6789-TW) 采鈺上漲 2.72%，收在 339.5 元，台積電持股采鈺達 63.33%，受益於高階手機與摺疊機滲透率提升，以及 AI 應用 驅動高畫素與大尺寸感測器需求的快速增長，2024 年營運表現亮眼，竹科與龍潭新廠產能全面滿載，去年下半年業績較上半年顯著提升，市場預期今年業績也將延續成長勢頭，采鈺今下午受邀舉行法說會，將對今年營運釋出展望。法人普遍看好采鈺未來的成長潛力，認為其憑藉台積電資源與技術支持，及自身在高階 CIS 市場領先。

經濟日報點名預告後也大漲 +16% 以上，再創波段新高! 驗證佳螢的選股。

機殼廠 (3013-TW) 晟銘電 ，上漲 6.46%，收在 156.5 元 ，身為輝達概念股，且將於第一季出貨輝達 GB200 水冷機櫃，CES 消費電子展今 (7) 日盛大開展，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳也於 C 開幕發表演說，激勵 (3013-TW) 晟銘電，今日漲勢強勁，再創近期的新高價! 佳螢早就公開在經濟日報領先預告

晟銘電為 Meta(META-US)GB200 SideCar(水冷機櫃) 主要供應商之一，採用廣達 (2382-TW) 自家研發設計的產品，交由晟銘電代工製造，預計將在第一季出貨，若後續零組件供貨順暢，可望推升進一步推升出貨量。另外，晟銘電也持續受惠 H100 及 H200 伺服器機殼出貨維持高檔，法人看好晟銘電第一季營運。晟銘電 2024 年 11 月營收 8.45 億元，月增 9.19%，年增 31.28%；累計 2024 年前 11 月營收 83.47 億元，年增 39.64%，2024 年前三季 EPS 賺贏 2023 年全年水準下，股價舊日噴出發動。

機器人黑馬股 (6215-TW) 和椿，上漲 2.86%，收在 108 元，股價再創新高! 積極投入於協作機器人、物流機器人（AMR）及自動送餐機器人等應用，憑藉精準的市場定位與技術實力，成功吸引半導體、電子製造業及餐飲等多元產業的客戶。在自動化解決方案中提供完整的系統服務，其穩定的產品質量與高附加價值服務，讓公司在產業自動化趨勢下，具備持續增長的潛力。

黃仁勳宣布無人自動車時代來臨！「黃仁勳 CES 演講」全新顯卡 RTX 5070 登場、Toyota 加入 NVIDIA 合作夥伴行列，除此之外還有哪些亮點呢?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師