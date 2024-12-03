鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 02:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元上修至6.03元，其中最高估值6.35元，最低估值5.6元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.35(6.35)
|8.2
|9.73
|7.41
|最低值
|5.6(5.6)
|6.32
|7.15
|7.41
|平均值
|6.02(5.96)
|7.25
|8.49
|7.41
|中位數
|6.03(5.92)
|7.27
|8.53
|7.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|34.55億
|38.27億
|41.83億
|37.25億
|最低值
|33.48億
|35.50億
|36.50億
|37.25億
|平均值
|34.03億
|36.80億
|39.34億
|37.25億
|中位數
|34.06億
|36.59億
|39.51億
|37.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.74
|3.18
|2.71
|3.78
|6.01
|營業收入
|24.96億
|22.46億
|23.83億
|29.15億
|33.24億
詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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