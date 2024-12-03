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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward Inc(WWD-US)EPS預估上修至6.03元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 02:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.92元上修至6.03元，其中最高估值6.35元，最低估值5.6元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.35(6.35)8.29.737.41
最低值5.6(5.6)6.327.157.41
平均值6.02(5.96)7.258.497.41
中位數6.03(5.92)7.278.537.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值34.55億38.27億41.83億37.25億
最低值33.48億35.50億36.50億37.25億
平均值34.03億36.80億39.34億37.25億
中位數34.06億36.59億39.51億37.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.743.182.713.786.01
營業收入24.96億22.46億23.83億29.15億33.24億

詳細資訊請看美股內頁：
Woodward Inc(WWD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWWD

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