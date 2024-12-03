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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Woodward IncWWD-US的目標價調升至200元，幅度約9.89%

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 00:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Woodward Inc(WWD-US)提出目標價估值：中位數由182元上修至200元，調升幅度9.89%。其中最高估值228元，最低估值162元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予Woodward Inc評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀0位。

Woodward Inc今(3日)收盤價為178.135元。近5日股價上漲9.89%，標普指數上漲1.06%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股WWD市場預估目標價

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