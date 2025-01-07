〈日股收盤〉半導體飆漲 日經強彈重登4萬關

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-01-07 15:20

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半導體股衝鋒領漲，日本股市今 (7) 日大反彈，日經 225 指數(NKY) 重新站回 4 萬大關，終場上漲 776.25 點或 1.97%，報 40,083.30 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場上漲 30.19 點或 1.1%，報 2,786.57 點。

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半導體類股漲勢犀利，東京威力科創狂飆 11.25%、ISCO 大漲 7.5%，雷泰光電上漲 5.8%，愛德萬測試也走揚 4.72%。

受益於日本公債殖利率上升，金融股表現也不俗，三菱日聯金融上漲 3.25%，三井住友金融上漲 2.25%，瑞穗金融上漲 2.19%。