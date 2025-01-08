NetGear今年股價能再翻倍！多項催化劑 「TP-Link恐遭封」更助漲

鉅亨網編譯許家華 2025-01-08 13:43

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美國家用網絡設備公司 Netgear(NTGR-US) 去年股價宛如坐雲霄飛車，自 10 年低點到最後股價翻背，但分析師認為，該股未來仍有潛力實現再次翻倍的可能性。

Netgear 股價在第一季因業績疲弱而跌至 10 年來最低點後，由於與主要競爭對手 TP Link 達成大規模和解，股價開始飆升，接著因美國當局正在考慮徹底禁止 TP-Link 產品的傳言而大幅上漲。

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最終塵埃落定，Netgear 去年股價幾乎翻倍，躋身當年表現最佳的股票之列。

究竟是什麼推動該股驚人的成長，其下一步發展又如何？激進基金 Windward Management 投資長、NetGear 的堅定看漲者之一 Marc Chalfin 認為，該股未來仍有潛力實現再次翻倍的可能性。

Windward 是一家總部位於美國佛州的激進基金，目標是「顯著傾斜和不對稱的風險 / 回報」，於 2024 年 5 月收購 NetGear 公司 4.2% 的股份，去年 Windward 增長超過 36%，NTGR 仍然是其主要持股之一。

Marc Chalfin 稱 NetGear 是一家可靠的企業，但一直在努力克服與 Covid-19 相關的不利因素。

NetGear 過去 20 年中一直保持 EBITDA 正增長，年收入介於 6000 萬至 1.5 億美元之間。然而，該公司的市場價值僅略低於 4 億美元，甚至略高於其手頭上超過 3.5 億美元的現金，這意味著其實際業務的價值幾乎為零。隨著某些不利因素的減少和潛在催化劑的出現，該業務的實際價值應該遠高於零。

Marc Chalfin 列出了幾個潛在催化劑，包括：WiFi 7 升級週期，這將增加市場對新一代無線設備的需求；改善的業務指標，將有助於提升市場信心；充裕現金的股票回購計畫，進一步提升股東價值；以及考慮將公司表現最佳的業務部門進行分拆，以提高整體業務的價值。

此外，Chalfin 還提到國會將對《路由器法案》進行投票，該法案旨在檢查並可能限制中國製造的無線設備，可望為 NetGear 帶來市佔大增的機會。

TP-Link 是中國的一家網絡設備製造商，在美市佔超過 60%，是 NetGear 最大的競爭對手。TP-Link 在過去幾年中成功地將 NetGear 擠出低價市場。

《華爾街日報》報導，美國當局考慮在 2025 年全面禁止 TP-Link 路由器的銷售。Chalfin 在與 Windward 的聊天中提到，這一禁令可能在 2025 年上半年生效。

Chalfin 認為，對 TP-Link 的禁令不僅會為 NetGear 帶來巨大的銷售增長，還將提升其傳統業務的利潤率，並使公司重新進入 TP-Link 主導的低價市場。他估計，NetGear 可以產生 1.5 億至 2 億美元的 EBITDA。以保守的 8 倍本益比計算，該公司的隱含企業價值將介於 12 億至 16 億美元之間，考慮到 4 億美元的現金，總價值將在 16 億至 20 億美元之間。