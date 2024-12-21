美國要禁大陸TP-Link路由器，台灣網通廠迎轉單？
摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2024-12-21 09:10
美中貿易戰持續延燒，不只是無人機領域，包括網通產品現在也被影響。美國商務部、國防部與司法部都已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，美國政府可能明年就會查禁 TP-Link 產品。當經濟跟安全議題對上，安全永遠是第一位，因為沒有安全，有經濟又有何用。所以觸動到美國國安的議題，美國一定是用最高標準看待，無人機是這樣，網通產品也是如此。若美國真的查禁 TP-Link 的路由器，對台灣網通廠來說，當然是直接利多。
而且 TP-Link 在美國中小企業和家庭用戶的市佔高達 65%，價格甚至只有競爭對手的一半，在亞馬遜網站也是第一名的網通產品，跟 300 多家美國網路供應商有合作。所以若真的查禁 TP-Link 網通產品，騰出來的市場空缺是非常驚人，對台灣網通廠後續效應值得關注。
友訊 (2332-TW)、友勁(6142-TW) 攻漲停，目前看走勢仍強，友頸位階較友訊低。中磊 (5388-TW)、啟碁(6285-TW) 突破 200 日線之上，題材延續仍很有機會續強。合勤控 (3704-TW) 位階仍算低檔，也是續強走勢。華碩 (2357-TW) 雖然橫盤整理，但位階偏高也要小心。正文 (4906-TW) 算低檔，逐步往中長期均線挑戰。智易 (3596-TW) 短線走勢仍算強勢，仍站在中長期均線之上。智邦 (2345-TW) 仍在創高強勢，位階偏高，也要小心操作。明泰 (3380-TW) 位階偏低檔，出現出量轉強走勢。神準 (3558-TW) 短線回檔，但中長期位階仍偏低檔。建漢 (3062-TW) 回測 200 日線附近有止跌。易通展 (6241-TW) 逐步轉強站上 200 日線。
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台股鈔能力 - 陳冠廷分析師
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