美國要禁大陸TP-Link路由器，台灣網通廠迎轉單？

美中貿易戰持續延燒，不只是無人機領域，包括網通產品現在也被影響。美國商務部、國防部與司法部都已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，美國政府可能明年就會查禁 TP-Link 產品。當經濟跟安全議題對上，安全永遠是第一位，因為沒有安全，有經濟又有何用。所以觸動到美國國安的議題，美國一定是用最高標準看待，無人機是這樣，網通產品也是如此。若美國真的查禁 TP-Link 的路由器，對台灣網通廠來說，當然是直接利多。