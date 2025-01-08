〈CES 2025〉大讚陸EV！黃仁勳：技術先進自駕能力出色 迫使特斯拉等公司繼續發展

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-08 11:27

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在震撼業界的 CES 2025 發佈會隔天，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳舉辦一場一個多小時的記者會，一口氣回應了出席者關於產品戰略、技術創新、產業合作等方面問題，期間還大大讚賞中國電動車廠， 認為它們的技術非常先進，自駕能力也非常出色，正在倒逼著特斯拉等公司繼續發展。

《騰訊科技》報導，這場溝通會不僅延續了發佈會的熱度，更揭示輝達在 AI 時代的戰略佈局和技術創新路徑。從黃仁勳的回答中可看出輝達正經歷一次重要的轉型，從傳統的顯示卡製造商，向全方位的 AI 計算平台公司邁進。

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黃仁勳在跟出席者溝通一開始就分析 AI PC 之所以賣不好的原因，因雲端部署更靠譜，只有少量技術人員會有 AI 端側部署需求。

針對遊戲業界關心的 AI 生成是否會替代渲染的問題，黃仁勳明確否定並稱雖然 DLSS 4 系統利用 AI 生成，但渲染那部分才是給生成以基礎的部分。未來渲染的 3D 資料，仍會是 AI 畫面生成的基石。

對於業界關注的大模型轉向推理反覆運算時成本暴增，黃仁勳稱 Blackwell NVL72 的推理性能預計將達到 Hopper 系列水準的 30-40 倍，這種性能的顯著提升將直接轉化為成本的等比例下降。

至於 Project DIGITS AI，他強調這是為了解決 AI 開發者「難以負擔持續雲端開發成本」的實際痛點，而 Cosmos 系統的構建則是為了讓機器人能理解現實世界。

關於新一代顯示卡定價策略問題，黃仁勳說：「追求最佳性能的使用者往往不會因為 100 美元差價而降低配置需求，且本次 50 系列顯卡的最低端版本都和上一代最高端持平。」

當被問到去年輝達擴大針對以色列公司的投資組合，未來打算如何進一步增加在當地投資以及有新的併購或招募高人才消息時，黃仁勳則稱輝達在以色列面臨巨大發展契機，並指最初收購 Mellanox 時僅有 2000 名員工，目前在以色列的團隊則壯大到近 5000 人，但目前沒有任何交易合作要宣佈。

當被問到是否想像傳統渲染的畫面將由 AI 生成完全取代時，黃仁勳則表示不會，而在被問到提到記憶體時提到美光，但輝達產品仍使用三星和 SK 海力士記憶體的原因，黃仁勳則稱三星和海力士不生產顯示卡。