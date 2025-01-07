更薪酸了！12月菜價狂漲3成創40個月新高 全年CPI連3年衝破2%警戒線

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 19:47

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行政院主計總處今 (7) 日公布 2024 年 12 月消費者物價指數 (CPI) 年增率 2.1%，為 4 個月來新高，全年增幅達 2.18%，顯示 CPI 已連續 3 年突破 2% 的通膨警戒線。其中，民眾最「有感」的是，12 月蔬菜漲幅高達 30.69%，是近 40 個月來最高增幅，房租漲幅也達 2.61%。

主計總處表示，2024 年 12 月 CPI 的增幅顯著，主要來自去年連續幾個颱風豪雨及前年低基期影響，帶動蔬菜漲幅高達 30.69%，加上房租、掛號費等費用調漲，尤其房租漲幅達 2.61% 也創 28.5 年來次高；相較蛋類、油價及機票價格下跌，也有抵銷掉部分漲幅。

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主計總處表示，CPI 增幅在扣除蔬菜、水果、能源後的核心 CPI，漲幅 1.65％，連續 8 季緩步收斂，國內物價相對屬於平穩。主計總處預估 2025 年 CPI 年增率為 1.9%，今年漲幅可望慢慢縮小，回到 2% 以下。但 2025 年 1 月，受到農曆春節影響，因食物類價格高，計程車車資、娛樂服務也會比較貴，導致 CPI 漲幅會擴大。

至於生產者物價指數，12 月 PPI 較 11 月上升 0.23%，全年平均增幅為 1.35%。主要受到電子零組件及化學產品價格上漲的支撐，尤其在全球科技需求回升的帶動下，相關產品價格表現堅挺。此外，電價調漲也進一步推升生產成本。然而，燃氣與食品類的價格下滑部分緩解了生產端的壓力。

在進出口物價方面，進口物價指數以美元計價較去年同期下跌 2.88%，全年平均跌幅為 2.76%，主要反映礦產品及工業用化學品價格的回調。不過，由於新台幣貶值 4.02%，以本地貨幣計價的進口物價仍呈現月增態勢。出口物價指數則顯示需求趨緩的影響，以美元計價月減 0.25%，全年平均跌幅為 0.90%，機器設備及電子產品價格的疲軟成為壓力來源。