不怕川普2.0！台灣有「5大機遇」加持！星展估今年GDP成長落在3%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-07 18:26

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星展銀行 (台灣) 今（7）日舉行 2025 年第一季經濟展望記者會，星展集團資深經濟學家馬鐵英指出，台灣 2025 年 GDP 成長會落在 3.0%，電子產業動能減緩，但仍有 5 大機遇利好台灣，可望支撐台股，尤其 AI 發展將繼續推動台灣供應鏈，資產管理行業將更蓬勃，至於倍受關注的美國經濟，她預測川普 2.0 將比 1.0 執行速度更快，也會持續更久時間。

星展預計台灣 2025 年 GDP 成長落在 3.0%，低於 2024 年的 4.4%，但仍符合長期趨勢但仍符合長期趨勢。在經歷去年的強勁成長後，電子產品出口成長率可能會有所放緩。

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但 2024 年房地產和股市大幅上漲帶來的財富效應有可能逐步消退，也將影響民間消費成長率。儘管如此，預計出口仍將維持擴張態勢。根據歷史經驗，全球半導體產業通常會維持 30 個月左右的擴張期，目前的擴張期自 2023 年 9 月開始，可能持續至 2025 年底。

回顧川普 1.0，馬鐵英表示，當時有許多重要政策直到 2018 年才落地，像減稅法案生效、中美貿易戰的加徵關稅措施開始實施，讓「川普交易」真正落實，美元指數和利率攀升。相較之下，川普 2.0 時期的「川普交易」在川普 1.0 的政策基礎下，執行速度會比 1.0 來得快，且更持久。尤其是關稅政策，如對中國的 301 調查已完成，本次要調速高關稅即可省略許多複雜的調查程序，可更快落地執行。

馬鐵英看好強勢美元會持續到今 (2025) 年上半年，而美國長期公債利率也可能保持在高位。這是因為市場預期川普的政策將推動通膨上行，進而壓抑債券價格並推高殖利率。

馬鐵英指出，2025 年有 5 大機遇將有利於台灣，分別是：

1. AI 應用將推動台灣電子供應鏈成長。在當前的雲端 AI 浪潮中，台灣廠商主導全球 AI 伺服器（佔全球 9 成）以及先進晶圓的代工生產（佔全球 8 成），且 AI 伺服器供應鏈的本地化趨勢增強，國內生產比例顯著上升。未來，隨著 AI 從雲端轉移到邊緣，預計將帶動消費性電子產品的更新需求，繼續利好台灣 ODM 製造商以及半導體廠商。

2. 綠色能源轉型：為應對環境挑戰，強化能源安全，並緩解電力短缺問題，台灣正在加速推動綠色能源轉型，並即將開徵碳費。再生能源在 2024 年前 10 個月已佔台灣電力供給超過 10%，預計 2025 年將持續增長。

3. 銀髮經濟：台灣 65 歲以上人口預計 2025 年將達 467 萬，佔總人口的 20%。家庭部門將逐步調整資產配置，對退休財務規劃的需求不斷增加，為金融機構帶來更多機會。同時，家庭部門對醫療健康產品與服務的支出也在持續上升，使得生技產業成為台灣近年來成長最快的產業之一。

4. 資產管理行業蓬勃：台灣正積極發展成為區域資產管理中心，加上金管會鬆綁，提供更多激勵措施，並引入多元化投資產品。台灣家庭金融資產規模龐大，2022 年底家戶資產淨值已達到人均新台幣 440 萬元，為發展資管行業提供了有利基礎。

5. 川普 2.0 使貿易緊張局勢和地緣政治風險上升，將鼓勵台灣企業採取「中國 + 1」策略。川普政府可能會繼續要求台灣企業加強對美投資，發展美國半導體產業，並協助建立 AI 供應鏈的中下游。這將提高台灣企業的生產成本，但也有助於與美國領先科技公司強化合作關係。