營收速報 - 大銀微系統(4576)12月營收2.36億元年增率高達63.21％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15
今年1-12月累計營收為22.54億元，累計年增率3.85%。
最新價為143.5元，近5日股價下跌-7.62%，相關電機機械下跌-0.29%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1509 張
- 外資買賣超：-1227 張
- 投信買賣超：-169 張
- 自營商買賣超：-113 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2.36億
|63%
|18%
|24/11
|2.00億
|-5%
|9%
|24/10
|1.83億
|-5%
|-16%
|24/9
|2.17億
|18%
|5%
|24/8
|2.07億
|13%
|20%
|24/7
|1.73億
|22%
|-10%
大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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