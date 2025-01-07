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鉅亨速報

營收速報 - 大銀微系統(4576)12月營收2.36億元年增率高達63.21％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15


大銀微系統(4576-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2.36億元，年增率63.21%，月增率17.94%。

今年1-12月累計營收為22.54億元，累計年增率3.85%。

最新價為143.5元，近5日股價下跌-7.62%，相關電機機械下跌-0.29%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1509 張
  • 外資買賣超：-1227 張
  • 投信買賣超：-169 張
  • 自營商買賣超：-113 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2.36億 63% 18%
24/11 2.00億 -5% 9%
24/10 1.83億 -5% -16%
24/9 2.17億 18% 5%
24/8 2.07億 13% 20%
24/7 1.73億 22% -10%

大銀微系統(4576-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為精密運動及控制元件之研究開發製造及銷售。微米與奈米級定位系統之研究開發製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收大銀微系統

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