營收速報 - 精星(8183)12月營收8.25億元年增率高達55.37％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為73.26億元，累計年增率9.68%。
最新價為40.2元，近5日股價上漲2.01%，相關其他電子類指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+268 張
- 外資買賣超：+262 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+6 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8.25億
|55%
|-5%
|24/11
|8.64億
|34%
|5%
|24/10
|8.22億
|24%
|8%
|24/9
|7.62億
|15%
|19%
|24/8
|6.38億
|14%
|17%
|24/7
|5.46億
|-5%
|1%
精星(8183-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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