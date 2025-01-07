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鉅亨速報

營收速報 - 精星(8183)12月營收8.25億元年增率高達55.37％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


精星(8183-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8.25億元，年增率55.37%，月增率-4.5%。

今年1-12月累計營收為73.26億元，累計年增率9.68%。

最新價為40.2元，近5日股價上漲2.01%，相關其他電子類指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+268 張
  • 外資買賣超：+262 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8.25億 55% -5%
24/11 8.64億 34% 5%
24/10 8.22億 24% 8%
24/9 7.62億 15% 19%
24/8 6.38億 14% 17%
24/7 5.46億 -5% 1%

精星(8183-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。CC01050資料儲存及處理設備製造業。一般進出口貿易 (許可業務除外)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收精星

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