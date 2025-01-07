營收速報 - 建準(2421)12月營收13.77億元年增率高達38.95％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為146.24億元，累計年增率13.23%。
最新價為97.6元，近5日股價下跌-0.72%，相關零組件業下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+713 張
- 外資買賣超：+879 張
- 投信買賣超：-1 張
- 自營商買賣超：-165 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|13.77億
|39%
|6%
|24/11
|13.04億
|9%
|11%
|24/10
|11.76億
|9%
|-8%
|24/9
|12.74億
|20%
|-6%
|24/8
|13.60億
|24%
|-3%
|24/7
|13.96億
|23%
|18%
建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 富采首度參展 展現車用顯示照明雙軌布局
- 致伸去年全年營收年減3.9% 元月AIOT、PC提前出貨添營收動能
- 八字訣幫你擋災，六字箴言本週見分曉！IC設計真主流：技嘉、上銀、聯發科、達發、創意、台積電
- 台睿旗下各產品陸續開花結果 力拚2025年底上市櫃
上一篇
下一篇