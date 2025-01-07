search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 建準(2421)12月營收13.77億元年增率高達38.95％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


建準(2421-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣13.77億元，年增率38.95%，月增率5.55%。

今年1-12月累計營收為146.24億元，累計年增率13.23%。

最新價為97.6元，近5日股價下跌-0.72%，相關零組件業下跌-0.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+713 張
  • 外資買賣超：+879 張
  • 投信買賣超：-1 張
  • 自營商買賣超：-165 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 13.77億 39% 6%
24/11 13.04億 9% 11%
24/10 11.76億 9% -8%
24/9 12.74億 20% -6%
24/8 13.60億 24% -3%
24/7 13.96億 23% 18%

建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收建準

相關行情

台股首頁我要存股
建準97.61.77%
美元/台幣32.739-0.37%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

中弱短強
建準

80.77%

勝率

延伸閱讀


Empty