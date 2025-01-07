營收速報 - 瑞軒(2489)12月營收19.51億元年增率高達32.39％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為232.57億元，累計年增率40.34%。
最新價為18.75元，近5日股價上漲1.87%，相關光 電 業下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1554 張
- 外資買賣超：+1603 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-49 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|19.51億
|32%
|10%
|24/11
|17.70億
|32%
|-6%
|24/10
|18.82億
|14%
|-24%
|24/9
|24.62億
|35%
|-6%
|24/8
|26.22億
|49%
|12%
|24/7
|23.46億
|71%
|7%
瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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