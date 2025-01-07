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鉅亨速報

營收速報 - 瑞軒(2489)12月營收19.51億元年增率高達32.39％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


瑞軒(2489-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣19.51億元，年增率32.39%，月增率10.21%。

今年1-12月累計營收為232.57億元，累計年增率40.34%。

最新價為18.75元，近5日股價上漲1.87%，相關光 電 業下跌-0.22%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1554 張
  • 外資買賣超：+1603 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-49 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 19.51億 32% 10%
24/11 17.70億 32% -6%
24/10 18.82億 14% -24%
24/9 24.62億 35% -6%
24/8 26.22億 49% 12%
24/7 23.46億 71% 7%

瑞軒(2489-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為TFT-LCD液晶顯示器之設計、製造與銷售。LCD TV之設計、製造與銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收瑞軒

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