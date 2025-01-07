search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 臺慶科(3357)12月營收5.01億元年增率高達49.34％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


臺慶科(3357-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5.01億元，年增率49.34%，月增率-2.78%。

今年1-12月累計營收為55.06億元，累計年增率24.24%。

最新價為120元，近5日股價下跌-2.85%，相關電子零組件類指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+38 張
  • 外資買賣超：-26 張
  • 投信買賣超：+79 張
  • 自營商買賣超：-15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 5.01億 49% -3%
24/11 5.15億 29% 7%
24/10 4.80億 33% -4%
24/9 5.02億 42% 6%
24/8 4.74億 24% -4%
24/7 4.93億 49% 9%

臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報12月營收臺慶科

相關行情

台股首頁我要存股
臺慶科1200.42%
美元/台幣32.739-0.37%

延伸閱讀


Empty