營收速報 - 臺慶科(3357)12月營收5.01億元年增率高達49.34％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為55.06億元，累計年增率24.24%。
最新價為120元，近5日股價下跌-2.85%，相關電子零組件類指數上漲0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+38 張
- 外資買賣超：-26 張
- 投信買賣超：+79 張
- 自營商買賣超：-15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|5.01億
|49%
|-3%
|24/11
|5.15億
|29%
|7%
|24/10
|4.80億
|33%
|-4%
|24/9
|5.02億
|42%
|6%
|24/8
|4.74億
|24%
|-4%
|24/7
|4.93億
|49%
|9%
臺慶科(3357-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為線圈。晶片。網路變壓器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 富采首度參展 展現車用顯示照明雙軌布局
- 致伸去年全年營收年減3.9% 元月AIOT、PC提前出貨添營收動能
- 八字訣幫你擋災，六字箴言本週見分曉！IC設計真主流：技嘉、上銀、聯發科、達發、創意、台積電
- 台睿旗下各產品陸續開花結果 力拚2025年底上市櫃
上一篇
下一篇