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鉅亨速報

營收速報 - 耿鼎(1524)12月營收3.54億元年增率高達40.83％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 20:15


耿鼎(1524-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣3.54億元，年增率40.83%，月增率19.05%。

今年1-12月累計營收為30.16億元，累計年增率11.79%。

最新價為36.7元，近5日股價下跌-3.55%，相關汽車工業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1309 張
  • 外資買賣超：-1257 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 3.54億 41% 19%
24/11 2.98億 7% 11%
24/10 2.67億 16% 5%
24/9 2.54億 3% -2%
24/8 2.58億 7% 16%
24/7 2.23億 7% 12%

耿鼎(1524-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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