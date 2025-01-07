營收速報 - 耿鼎(1524)12月營收3.54億元年增率高達40.83％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 20:15
今年1-12月累計營收為30.16億元，累計年增率11.79%。
最新價為36.7元，近5日股價下跌-3.55%，相關汽車工業上漲0.34%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1309 張
- 外資買賣超：-1257 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|3.54億
|41%
|19%
|24/11
|2.98億
|7%
|11%
|24/10
|2.67億
|16%
|5%
|24/9
|2.54億
|3%
|-2%
|24/8
|2.58億
|7%
|16%
|24/7
|2.23億
|7%
|12%
耿鼎(1524-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為汽車零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鈺齊-KY現增案完成募集7.6億元 現增股1/10上市交易
- 兆利去年12月營收11億元創新高 Q4、全年同登峰
- 美時完成越南Alphachymotrypsine Choay收購案 Q1開始貢獻營收
- 華科事業群精星Q4營收創新高帶動2024年營收同步登頂
下一篇