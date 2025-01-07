致伸去年全年營收年減3.9% 元月AIOT、PC提前出貨添營收動能

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-07 16:48

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致伸 (4915-TW) 今 (7) 日公佈 2024 年 12 月營收為新台幣 40 億元，呈年月雙減，累計全年合併營收為新台幣 581.6 億，年減 3.9%；致伸表示，PC 客戶提前拉貨與 AIoT 客戶出貨回溫，有望帶動一月營收。

致伸 2024 年 12 月營收為新台幣 40 億元，月減 11.1%、年減 1.5%；累計第四季營收為 131.4 億元，年減 6.3%；累計全年新台幣 581.6 億，年減 3.8%。

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致伸積極朝利基型及高附加價值產品發展，持續優化產品組合，進而提升毛利率及營業利益率，十二月營收受產品季節性影響，然因應川普新關稅政策，PC 客戶提前拉貨與 AIoT 客戶出貨回溫，有望帶動一月營收表現。

致伸以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，提供多樣且創新的解決方案，如公共安全（Public Safety）設備與 AIoT（B2B）視覺解決方案，並在 AI 視訊會議與車載產品等領域深耕，同時積極拓展工業視覺與聲學檢測等利基型市場。