營收速報 - 零壹(3029)12月營收17.18億元年增率高達76.35％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15
今年1-12月累計營收為184.76億元，累計年增率32.71%。
最新價為133.5元，近5日股價下跌-4.36%，相關資訊服務下跌-0.36%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1816 張
- 外資買賣超：-1417 張
- 投信買賣超：-275 張
- 自營商買賣超：-124 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|17.18億
|76%
|-3%
|24/11
|17.77億
|65%
|5%
|24/10
|16.95億
|43%
|-6%
|24/9
|17.95億
|36%
|5%
|24/8
|17.10億
|21%
|18%
|24/7
|14.47億
|37%
|-9%
零壹(3029-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為網路軟體.硬體產品之代理製造及開發。產品分類：1. 網路暨資訊安全、2. IT基礎架構、。3. 雲平台與應用、4. 大數據與應用、5. 其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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