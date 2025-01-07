台睿旗下各產品陸續開花結果 力拚2025年底上市櫃

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-07 17:04

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台睿 (6580-TW) 今 (7) 日表示，旗下抗癌藥物 CVM-1118 在肝癌及神經內分泌瘤的臨床結果已顯示藥物的療效與安全性，加上「西寧特」硒注射劑成功取得藥證，也布局保健品市場，各項產品陸續發酵，力拚今年底前完成上市櫃申請。

台睿旗下抗癌藥物 CVM-1118 完成第一階段療效試驗，在神經內分泌瘤及肝癌的臨床試驗上，皆顯示不管單用或併用其他藥物，都不會造成病人有嚴重副作用，具有安全性。

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總經理簡督憲表示，2024 年完成 CVM-1118 的臨床 2a 試驗，主要以肺、胰臟及腸胃道神經內分泌腫瘤進行臨床試驗，下一步將配合今年上市櫃的計畫，並選定胰臟與腸胃道神經內分泌瘤進行臨床 2b 試驗，目前計劃在中國進行試驗。

董事長林羣進一步說明，在中國進行臨床 2b 試驗的優點是成本較低，且如果有找到合適的合作夥伴，可加快收案腳步，不過台睿同時在美國尋找合作夥伴，有機會也希望在美國進行臨床 2b，將雙線並行，另外，也不放棄授權機會。

肝癌發展部分，台睿持續拓展市場，藥物開發朝中國邁進，與台灣同步啟動臨床試驗，可加速收案，目前已成功爭取到中國市場的合作夥伴，同意提供併用藥物，協助台睿進行下一階段的臨床試驗，且在台灣也有合作對象，並依其在中國的成功經驗，助力台睿 CVM-1118 藥物進軍中國肝癌的藥物領域。

此外，台睿硒注射針劑「西寧特」自上市以來，已布局在國內 50 多家醫院及 300 多家診所，可針對缺乏硒的病患，包括長新冠、癌症患者輔助治療及甲狀腺功能異常等，2024 年銷售年增 4 成，林羣也指出，西寧特過去 4、5 年的年複合成長率 (CAGR) 達 32%，看好西寧特發展。

台睿指出，硒元素成為下一代明星保健產品，台睿利用既有的硒研發量能，開發營養品「硒立元」，為國內首個通過查驗登記的國產硒元素食品添加物，也在 2024 年底推出自有品牌「硒立特」口服膜衣錠，提供醫療院所做為注射之外的口服硒保健新選擇。