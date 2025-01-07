營收速報 - 智邦(2345)12月營收155.40億元年增率高達96.03％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15
今年1-12月累計營收為1,104.25億元，累計年增率31.16%。
最新價為766元，近5日股價上漲1.71%，相關通信網路下跌-0.28%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+464 張
- 外資買賣超：-449 張
- 投信買賣超：+295 張
- 自營商買賣超：+618 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|155.40億
|96%
|24%
|24/11
|125.49億
|83%
|15%
|24/10
|108.83億
|52%
|8%
|24/9
|100.47億
|34%
|7%
|24/8
|94.17億
|27%
|8%
|24/7
|87.29億
|16%
|1%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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