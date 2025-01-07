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營收速報 - 智邦(2345)12月營收155.40億元年增率高達96.03％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15


智邦(2345-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣155.40億元，年增率96.03%，月增率23.84%。

今年1-12月累計營收為1,104.25億元，累計年增率31.16%。

最新價為766元，近5日股價上漲1.71%，相關通信網路下跌-0.28%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+464 張
  • 外資買賣超：-449 張
  • 投信買賣超：+295 張
  • 自營商買賣超：+618 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 155.40億 96% 24%
24/11 125.49億 83% 15%
24/10 108.83億 52% 8%
24/9 100.47億 34% 7%
24/8 94.17億 27% 8%
24/7 87.29億 16% 1%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收智邦

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