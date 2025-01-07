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鉅亨速報

營收速報 - 車王電(1533)12月營收5.96億元年增率高達191.14％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15


車王電(1533-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5.96億元，年增率191.14%，月增率107.46%。

今年1-12月累計營收為33.46億元，累計年增率-16.43%。

最新價為40.2元，近5日股價下跌-1.27%，相關汽車工業上漲1.51%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+94 張
  • 外資買賣超：+99 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 5.96億 191% 107%
24/11 2.87億 -4% -42%
24/10 4.97億 17% 120%
24/9 2.26億 -32% 20%
24/8 1.89億 -52% 16%
24/7 1.62億 -49% -9%

車王電(1533-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電子零組件製造業(電子點火器、電壓調整器、整流器)；。電動工具製造業(電鑽、打釘機等)。機車及其零件製造業；一般儀器製造業；。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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