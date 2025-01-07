營收速報 - 車王電(1533)12月營收5.96億元年增率高達191.14％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 17:15
今年1-12月累計營收為33.46億元，累計年增率-16.43%。
最新價為40.2元，近5日股價下跌-1.27%，相關汽車工業上漲1.51%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+94 張
- 外資買賣超：+99 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|5.96億
|191%
|107%
|24/11
|2.87億
|-4%
|-42%
|24/10
|4.97億
|17%
|120%
|24/9
|2.26億
|-32%
|20%
|24/8
|1.89億
|-52%
|16%
|24/7
|1.62億
|-49%
|-9%
車王電(1533-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為電子零組件製造業(電子點火器、電壓調整器、整流器)；。電動工具製造業(電鑽、打釘機等)。機車及其零件製造業；一般儀器製造業；。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 富采首度參展 展現車用顯示照明雙軌布局
- 致伸去年全年營收年減3.9% 元月AIOT、PC提前出貨添營收動能
- 八字訣幫你擋災，六字箴言本週見分曉！IC設計真主流：技嘉、上銀、聯發科、達發、創意、台積電
- 台睿旗下各產品陸續開花結果 力拚2025年底上市櫃
上一篇
下一篇