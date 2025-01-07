營收速報 - 光洋科(1785)12月營收29.17億元年增率高達35.42％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15
今年1-12月累計營收為297.39億元，累計年增率31.42%。
最新價為61.6元，近5日股價下跌-0.49%，相關其他電子類指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5438 張
- 外資買賣超：-5565 張
- 投信買賣超：-4 張
- 自營商買賣超：+131 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|29.17億
|35%
|-3%
|24/9
|28.47億
|23%
|11%
|24/8
|25.64億
|34%
|16%
|24/7
|22.10億
|27%
|-17%
|24/6
|26.71億
|35%
|12%
|24/5
|23.77億
|16%
|-7%
光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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