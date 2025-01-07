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營收速報 - 光洋科(1785)12月營收29.17億元年增率高達35.42％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 15:15


光洋科(1785-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣29.17億元，年增率35.42%，月增率-3.38%。

今年1-12月累計營收為297.39億元，累計年增率31.42%。

最新價為61.6元，近5日股價下跌-0.49%，相關其他電子類指數上漲1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5438 張
  • 外資買賣超：-5565 張
  • 投信買賣超：-4 張
  • 自營商買賣超：+131 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 29.17億 35% -3%
24/9 28.47億 23% 11%
24/8 25.64億 34% 16%
24/7 22.10億 27% -17%
24/6 26.71億 35% 12%
24/5 23.77億 16% -7%

光洋科(1785-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為貴金屬材料。鑄錠。其他。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收光洋科

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