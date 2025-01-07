〈CES 2025〉所羅門攜手輝達 亮相先進機器人技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-07 17:15

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AI 3D 視覺與機器人技術業者所羅門 (2359-TW) 今 (7) 日於 CES 2025 展示採用輝達 (NVDA-US)Isaac Manipulator 的最新機器人創新技術，透過雙方深入合作，所羅門將其解決方案整合至 NVIDIA Isaac 機器人平台，為工業自動化樹立全新標準。此項整合顯著提升機器人搭配視覺的運動規劃及控制，協助產業實現更快速、更安全且更精確的機器人作業。

所羅門董事長陳政隆表示，透過整合 NVIDIA Isaac 與公司 AI 視覺系統，公司正在突破自動化的極限，協助產業滿足對更智慧、更靈活且更具擴展性解決方案日益增長的需求。

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此次整合的核心在於所羅門 AccuPick 智能取放系統。該系統現採用 NVIDIA cuMotion，是一款基於 NVIDIA CUDA 加速運動規劃函式庫。與傳統相比，其路徑規劃和執行速度將提升至原來的 8 倍，路徑奇異性更是降低 50%，大幅提升操作的流暢性與效率。

所羅門看好，結合 AccuPick 強大的 3D 視覺技術，此創新大幅節省機器人作業站所需的空間，卻絲毫不影響其作業週期時間，為料箱分揀、物流訂單處理及物料搬運等行產業應用帶來革命性改變。

此外，該解決方案進一步運用 NVIDIA Jetson AGX Orin 模組和 NVIDIA AI 模型 (如 FoundationPose)，讓使用者能直接上傳 CAD 模型至 Jetson AGX Orin，省去了傳統繁瑣且耗時的訓練流程。搭配整合的 Isaac Manipulator，這項突破顯著減少了手動校準和設置時間，大幅提升部署效率與整體準確性。