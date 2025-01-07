金萬林布局精準醫療檢測成效發酵 2024全年營收5億元年增逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-07 19:16

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金萬林 (6645-TW) 積極布局精準醫療檢測市場成效逐步顯現，特別是癌症用藥檢測及精準健康業務表現優於預期，推升 2024 年下半年營收每月皆呈現雙位數成長，也同步帶動 2024 年全年營收達 5.02 億元，年增超過 2 成。

金萬林 2024 年 12 月營收 0.6 億元，月增 18.61%，年增 17.17%；累計 2024 全年營收 5.02 億元，年增 20.85%。

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金萬林瞄準精準診斷與周邊服務兩大領域，包將癌症用藥試劑、精準癌症用藥檢測、遺傳疾病基因檢測以及健康促進，並領先同業擁有 WGS 與 WES 設備、認證與技術優勢。

金萬林認為，在美國新任總統川普的醫藥新政下，癌病基因檢測需求勢必增加，且根據 GeneDx 2024 年第三季財報數字顯示，去年第三季營收達 7690 萬美元，年增 44%，並首次實現獲利，顯示精準醫療檢測是主流趨勢。

如同 GeneDx 專注於發展全基因 (WGS) 與罕病檢測，金萬林也提前佈局，投注許多資源於人類全基因體定序，不僅全資成立的子公司元萃數據，推出「全基因人工智慧健康管理科學檢測平台」，並研發專為亞洲人基因類型開發，可檢測 70 萬個基因位點，涵蓋疾病、體質、營養項目的檢測晶片、套組「Gollife2.0」系列產品，適用範圍多元。

為進軍美國，金萬林已透過美國子公司 Gene on Link 取得 CLIA 與 CAP 認證，可望隨川普醫藥新政帶動業績成長。

金萬林表示，大力發展美國市場將是今年的重要目標，除了在美國「生物安全法案」通過下，可以利用美台兩地認證的優勢，對國際藥廠臨床實驗提供一條龍式的完整服務，加上精準健康業務以及遺傳 / 罕病基因檢測皆會逐步推展至美國市場，期望複製 GeneDx 的成長軌跡。

台灣市場方面，金萬林則提到，癌症用藥試劑、精準癌症用藥檢測受惠於健保給付政策，NGS 檢測將從選配變標配，2024 年雖因政策配套進度延遲未見大幅成長，預期今年起 NGS 服務市場逐步火熱，癌症用藥檢測將隨之增加。