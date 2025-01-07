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鉅亨速報

營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％

鉅亨網新聞中心 2025-01-07 16:15


榮群(8034-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.49億元，年增率141.31%，月增率219.14%。

今年1-12月累計營收為4.24億元，累計年增率-37.18%。

最新價為21.4元，近5日股價上漲10.61%，相關通信網路類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+422 張
  • 外資買賣超：+422 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.49億 141% 219%
24/11 4,658萬 -65% 292%
24/10 1,190萬 -93% -62%
24/9 3,153萬 422% 239%
24/8 930萬 -82% -80%
24/7 4,706萬 22% 238%

榮群(8034-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。通信工程業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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