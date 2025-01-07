營收速報 - 榮群(8034)12月營收1.49億元年增率高達141.31％
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 16:15
今年1-12月累計營收為4.24億元，累計年增率-37.18%。
最新價為21.4元，近5日股價上漲10.61%，相關通信網路類指數上漲2.65%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+422 張
- 外資買賣超：+422 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.49億
|141%
|219%
|24/11
|4,658萬
|-65%
|292%
|24/10
|1,190萬
|-93%
|-62%
|24/9
|3,153萬
|422%
|239%
|24/8
|930萬
|-82%
|-80%
|24/7
|4,706萬
|22%
|238%
榮群(8034-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為有線通信機械器材製造業。無線通信機械器材製造業。通信工程業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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