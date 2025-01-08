彰銀去年賺近150億元 連2年創新高 EPS 1.33元 股利將優於去年
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-08 20:22
彰化銀行（2801-TW）全年獲利連續兩年創高，再締新猷。彰銀今（8）日公布去年自結盈餘，稅後淨利達新台幣 149.58 億元，年增 15.22%，每股稅後盈餘 (EPS) 1.33 元。在高層承諾現金股利將多於股票股利，且配發水準可望比去年好的前提下，今年的配發率相當樂觀。
彰銀公布自結盈餘，2024 年 12 月稅前盈餘 14.54 億元、累計 2024 年稅前盈餘 183.54 億元、稅後盈餘 149.58 億元，EPS 1.33 元。
彰銀於去年第三季法說會中表示，前三季整體獲利表現及業務動能持續穩健成長，資產規模與淨值雙雙再創新高，預估第四季展望樂觀，2024 年的營運成果應該會優於預期，在獲利穩健成長基礎上，明 (2024) 年股利發放也可望比今 (2023) 年好。
對於股利政策，彰銀於法說會表示，股利政策一向是以未來營運發展及獲利穩健成長為依據，會考慮未來的資本規劃以及股東的權益，確保股利發放能夠穩定成長。
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