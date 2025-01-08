彰銀去年賺近150億元 連2年創新高 EPS 1.33元 股利將優於去年

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彰銀於去年第三季法說會中表示，前三季整體獲利表現及業務動能持續穩健成長，資產規模與淨值雙雙再創新高，預估第四季展望樂觀，2024 年的營運成果應該會優於預期，在獲利穩健成長基礎上，明 (2024) 年股利發放也可望比今 (2023) 年好。