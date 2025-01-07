儒鴻去年營收368億元寫次高 今年Q1展望正向

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-07 20:30

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成衣代工大廠儒鴻 (1476-TW) 今 (7) 日公告去年 12 月營收 34.22 億元，月增 20.2%、年增 27.6%；第四季營收 95.7 億元，季減 4.6%、年增 12.6%，2024 全年營收 368.28 億元、年增 19.6%，創歷年次高。

展望第一季，儒鴻認為，布料脫離淡季，出貨及接單均將回溫、成衣也可望延續成長，本季營收可望較上季持平至略增，將優於去年同期，整體正向；目前上半年訂單已確認完畢，已經在接第三季的訂單。

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因應需求，儒鴻表示，今年將持續擴產，針對印尼廠三期規劃布廠或是成衣廠，預計在第一季末會有比較明確具體的方向。

回顧儒鴻去年 12 月營收表現，布料營收年增 4%、成衣年增 40%，整體營收年增 27.6%，營收比重來看，布料占 3 成、成衣約 7 成。受到船期遞延營收部分，遞延到 1 月近 4 億元，略高於去年 11 月遞延的 3 億多元。