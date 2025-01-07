暴增一倍！去年陸油電混合動力車增速遠勝純電動車 專家點出四大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-01-07 17:20

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最新數據顯示，插電式油電混合動力車 (PHEV) 跟增程式混合動力車 (EREV) 在中國市場的佔有率在三年內成長一倍，目前已經超過四成，增速遠超純電動車。雖然油電混合車銷量仍低於純電動車，但成長率高出純電動車約 70 個百分點。

根據中國汽車工業協會數據，去年前 11 月中國新能源汽車銷量達 1126.2 萬輛，年增率 35.6%，佔全國汽車總銷量的 40% 以上。其中，插電式混合動力車型的表現尤為突出，銷量達 451.9 萬輛，年增率高達 85.2%。

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在當前的新能源汽車市場中，PHEV 和 EREV 是兩種主流的混動技術路線，均配備充電介面並支援外部充電，但核心技術有所不同。PHEV 的發動機可直接驅動車輛，而 EREV 的發動機不直接驅動車輪，而是作為發電機為電池充電或直接為電動機提供電力。

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PHEV 和 EREV 在很長時間被視為過渡技術，儘管在全球新能源車市場中佔據一定的份額，但定位仍然尷尬，似乎遊走在傳統內燃機 (ICE) 與純電動車之間的「夾縫」中。

PHEV 跟純電動車一樣在早期推廣，主要依賴政策推動，直到 2021 年比亞迪發佈 DM-i 超級混動技術，並帶動混動車型一路高歌猛進。

數據顯示，2021 年 PHEV 銷量超過 57 萬輛，EREV 遠超過整個新能源大盤市場，同時也改變傳統燃油車與純電動汽車之間的市場格局。

2021 年是純電動車和 PHEV 都高速發展的一年，但之後幾年 PHEV 增速持續超越純電動車。

隨著比亞迪 DM-i 技術取得成功，越來越多車廠跟進推出插混車型。廣汽的 GMC、長城 H4-T、長安的藍鯨 i-DD、吉利的雷神、奇瑞的鯤鵬等技術相繼問世，市場競爭愈發激烈。

與此同時，增程也逐漸成為越來越多車廠的新戰略選擇。阿維塔、小鵬、小米、蔚來、埃安、智己等原本以純電動車為主的品牌，紛紛加碼 EREV 產品佈局，展現出強烈的市場趨勢。

如今，PHEV 和 EREV 已成為當下新能源市場重要組成部分，且各自佔據獨特的市場位置。多個 PHEV 和 EREV 車款去年成為熱銷代表，其中比亞迪的秦 / 宋 PLUS DM-i、宋 Pro 新能源、海豹 06 DM-i，理想 L 系列，問界 M9 增程版等車款在銷量榜單中穩居前列，成為消費者熱捧的選擇。

值得一提的是，去年 10 月寧德時代推出具備超快充能力的驍遙超級增混電池。該電池具備超過 4 百公里的續航能力，並支持高達 4C 的超充技術，在 10 分鐘內可為車輛充電增加 280 公里續航，滿足市場對長續航和快速充電的雙重需求。

上述一切也顯示，PHEV 和 EREV 已不再是過渡選擇，已經成為未來新能源汽車與純電動車並行發展的主流技術。

摩根大通預測，到 2030 年，PHEV 和 EREV 銷量將佔中國新能源汽車市場的 60%，這一預判也驗證兩者在市場中的深遠影響。

另一方面，從車廠角度來看，PHEV 和 EREV 相較於純電動車具有顯著的成本優勢。

業內人士表示，一套主流增程器的成本大約在 1 萬元左右，結合 EREV 車款的電池系統，整體成本大約為 4 萬元。至於純電動車，尤其是 30 萬人民幣級別車款，電池容量通常在 80-120kWh 之間，成本則高達 8 萬到 13 萬人民幣。這使得 EREV 在成本控制上佔據明顯優勢，特別是在大規模生產和市場競爭中，增程式電動車的性價比更為突出。

除成本優勢外，油電混合車在全球市場的成功也是重要考量，該車型在全球市佔率持續成長，成為車廠拓展海外市場的首選技術路線。

此外，對於準備進軍海外市場的車廠來說，純電動車受到關稅和充電基礎設置不完善等原因推廣難度較大。