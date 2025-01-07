鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調降至536.5元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心 2025-01-07 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由557.5元下修至536.5元，調降幅度3.77%。其中最高估值640元，最低估值373元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀1位。
CACI國際今(7日)收盤價為422.225元。近5日股價上漲3.77%，標普指數下跌0.48%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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