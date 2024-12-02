鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際CACI-US的目標價調降至564元，幅度約3.92%
鉅亨網新聞中心 2024-12-02 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對CACI國際(CACI-US)提出目標價估值：中位數由587元下修至564元，調降幅度3.92%。其中最高估值640元，最低估值540元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予CACI國際評價：積極樂觀12位、保持中立4位、保守悲觀0位。
CACI國際今(2日)收盤價為459.88元。近5日股價下跌3.92%，標普指數上漲1.06%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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