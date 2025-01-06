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鉅亨速報 - Factset 最新調查：紐約梅隆銀行BK-US的目標價調升至88元，幅度約3.53%

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對紐約梅隆銀行(BK-US)提出目標價估值：中位數由85元上修至88元，調升幅度3.53%。其中最高估值102元，最低估值79元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予紐約梅隆銀行評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

紐約梅隆銀行今(6日)收盤價為76.93元。近5日股價下跌3.53%，標普指數下跌0.48%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BK市場預估目標價

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