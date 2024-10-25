鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際(CACI-US)EPS預估上修至23.5元，預估目標價為555.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CACI國際(CACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.15元上修至23.5元，其中最高估值25.81元，最低估值22.7元，預估目標價為555.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.81(23.85)
|29.81
|29.5
|32.3
|最低值
|22.7(22.7)
|25.2
|27.26
|29.9
|平均值
|23.66(23.2)
|26.67
|28.62
|31.1
|中位數
|23.5(23.15)
|26.24
|28.85
|31.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|87.07億
|91.76億
|93.22億
|97.23億
|最低值
|80.00億
|83.24億
|86.33億
|89.55億
|平均值
|82.64億
|87.48億
|90.53億
|93.39億
|中位數
|82.68億
|87.24億
|90.93億
|93.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|12.61
|18.30
|15.49
|16.43
|18.60
|營業收入
|57.20億
|60.44億
|62.03億
|67.03億
|76.60億
詳細資訊請看美股內頁：
CACI國際(CACI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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