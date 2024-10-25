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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CACI國際(CACI-US)EPS預估上修至23.5元，預估目標價為555.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-25 14:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對CACI國際(CACI-US)做出2025年EPS預估：中位數由23.15元上修至23.5元，其中最高估值25.81元，最低估值22.7元，預估目標價為555.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.81(23.85)29.8129.532.3
最低值22.7(22.7)25.227.2629.9
平均值23.66(23.2)26.6728.6231.1
中位數23.5(23.15)26.2428.8531.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值87.07億91.76億93.22億97.23億
最低值80.00億83.24億86.33億89.55億
平均值82.64億87.48億90.53億93.39億
中位數82.68億87.24億90.93億93.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS12.6118.3015.4916.4318.60
營業收入57.20億60.44億62.03億67.03億76.60億

詳細資訊請看美股內頁：
CACI國際(CACI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCACI

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