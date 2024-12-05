富比世美國最大非上市公司名單：SpaceX營收翻倍 增幅奪冠

鉅亨網編譯許家華 2024-12-05 10:41

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《富比世》公布最新美國最大非上市公司榜單，其中 SpaceX 的表現引人注目，其 2023 年營收達到 87 億美元，幾乎是前一年的兩倍，排名躍升至第 60 位，成為增幅最大的公司。

同時，社群媒體平台 X（前身為推特）則從去年的第 149 位跌至第 185 位，2023 年營收僅 34 億美元，較前一年下降。

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11 月 19 日，美國當選總統川普在德州的集會上與 SpaceX 執行長馬斯克一同觀看 SpaceX 的「星艦」成功發射。這是 SpaceX 新型火箭的第六次試飛，旨在將人員和貨物送到月球及更遠的地方。馬斯克與川普的緊密關係為公司帶來了不少好處，SpaceX 已從 NASA 和國防部等客戶處獲得近 200 億美元的政府合同，私人投資者對其估值達 2100 億美元。

但在馬斯克與川普結成好友之前，SpaceX 就在高速發展了，其快速成長主要得益於其衛星網路業務「星鏈」的擴展。

該網路由約 6000 顆衛星組成，為全球偏遠地區提供網路服務，尤其是在非洲和中東等新市場。同時城市地區也對星鏈服務有高度興趣，SpaceX 網站顯示，星鏈服務在西雅圖、華盛頓、德州奧斯汀週邊地區以及加拿大和歐洲的部分區域已供不應求。五角大廈還與 SpaceX 簽訂了合同，為烏克蘭提供星鍊互聯網服務，在俄烏戰爭中充當烏軍進行通信和執行無人機攻擊的得力工具。

截止到 9 月，星鏈在全球已有 400 萬訂戶，較 5 月的 300 萬成長顯著。

然而，馬斯克的另一家公司——社群媒體平台 X 的表現卻不盡人意。自馬斯克在 2022 年以 440 億美元收購推特以來，該公司一直面臨廣告收入下降的困境，2023 年營收降至 34 億美元。今年有 66 家大型非上市公司營收下滑，X 是其中之一。

另一家收入下滑的大型非上市公司是農業巨頭嘉吉（Cargill），2023 年營收下滑近 10%，降至 1600 億美元，但仍連續第四年蟬聯美國最大非上市公司的榜首。執行長布萊恩 · 賽克斯表示，當前市場環境「極具挑戰」。

今年的榜單中，共有 26 家公司首次上榜，達到了營收最低為 20 億美元的門檻。

排名最高的新入榜者是第 62 位的特種建築材料經銷商 US LBM，其總部位於亞特蘭大，業務遍及 36 個州，大部分產品僅針對專業公司，例如全國及地區性的住宅和商業建築商。 2009 年成立時，US LBM 的營收是 2,200 萬美元，到 2023 年已增至 82 億美元，一大主因是靠收購交易，且 10 月甫敲定一筆。

其他首次上榜的公司還有暢銷電子遊戲《半條命》的開發公司 Valve（排名第 139），年營收估計為 50 億美元；餐飲供應商 Clark Associates（排名第 174），以及房產建築商 Perry Homes（排名第 242）。可口可樂佛羅裡達公司（Coca-Cola Beverages Florida）也首次登榜，排名第 264。該公司總部位於坦帕，負責在佛羅裡達州生產和分銷可口可樂的各類產品，由創始人特洛伊 · 泰勒（Troy Taylor）掌舵。

《富比世》今年的榜單總共收錄了創紀錄的 275 家公司，較去年的 258 家公司增加。落榜的公司包括去年以 96 億美元的營收排名第 55 的 SRS Distribution，該公司於 6 月被家得寶收購。

此次榜單的發布，再次展示了美國非上市公司在不同市場條件下的表現，特別是在科技和農業領域的強勁成長與挑戰。