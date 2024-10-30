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鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為9.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.1元，其中最高估值0.14元，最低估值0.09元，預估目標價為9.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.14(0.13)0.360.630.65
最低值0.09(0.09)0.180.230.65
平均值0.11(0.1)0.270.480.65
中位數0.1(0.1)0.270.460.65

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.54億31.36億40.76億37.88億
最低值24.43億27.59億32.52億37.88億
平均值24.94億29.39億35.42億37.88億
中位數24.63億29.46億34.85億37.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-2.62-0.01-1.00-0.40-0.36
營業收入7.21億0.0010.88億17.63億29.12億

詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSOFI

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