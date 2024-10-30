鉅亨速報 - Factset 最新調查：索菲科技(SOFI-US)EPS預估上修至0.1元，預估目標價為9.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-30 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對索菲科技(SOFI-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.1元上修至0.1元，其中最高估值0.14元，最低估值0.09元，預估目標價為9.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.14(0.13)
|0.36
|0.63
|0.65
|最低值
|0.09(0.09)
|0.18
|0.23
|0.65
|平均值
|0.11(0.1)
|0.27
|0.48
|0.65
|中位數
|0.1(0.1)
|0.27
|0.46
|0.65
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.54億
|31.36億
|40.76億
|37.88億
|最低值
|24.43億
|27.59億
|32.52億
|37.88億
|平均值
|24.94億
|29.39億
|35.42億
|37.88億
|中位數
|24.63億
|29.46億
|34.85億
|37.88億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.62
|-0.01
|-1.00
|-0.40
|-0.36
|營業收入
|7.21億
|0.00
|10.88億
|17.63億
|29.12億
詳細資訊請看美股內頁：
索菲科技(SOFI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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