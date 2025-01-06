外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.05%，報18.541元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:30
截至台北時間06日19:30，美元/南非蘭特下跌0.196點跌幅達1.05%，暫報18.541點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+4.09%
- 近 1 週：+0.31%
- 近 3 月：+7.21%
- 近 6 月：+2.80%
- 今年以來：-0.12%
美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.72，本日下跌0.92%
- 美元/泰銖相關性0.70，本日下跌0.09%
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.73%
美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對
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