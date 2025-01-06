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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大跌1.05%，報18.541元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:30


截至台北時間06日19:30，美元/南非蘭特下跌0.196點跌幅達1.05%，暫報18.541點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+4.09%
  • 近 1 週：+0.31%
  • 近 3 月：+7.21%
  • 近 6 月：+2.80%
  • 今年以來：-0.12%

美元/南非蘭特近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.72，本日下跌0.92%
  • 美元/泰銖相關性0.70，本日下跌0.09%
  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.73%

美元/南非蘭特近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.71，本日下跌1.13%
  • 紐元/美元相關性-0.64，本日下跌1%
  • 歐元/美元相關性-0.58，本日下跌1.05%

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美元/南非蘭特18.472-1.41%
泰銖/美元0.0290610.34%
澳元/美元0.62941.32%
紐元/美元0.56771.18%
歐元/美元1.04221.11%

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