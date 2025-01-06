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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲1%，報0.5667元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:30


截至台北時間06日19:30，紐元/美元上漲0.0056點漲幅達1%，暫報0.5667點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-4.64%
  • 近 1 週：-0.37%
  • 近 3 月：-8.88%
  • 近 6 月：-8.69%
  • 今年以來：+0.29%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.91，本日上漲1.11%
  • 歐元/美元相關性0.74，本日上漲1.04%
  • 英鎊/美元相關性0.63，本日上漲0.95%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.73%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.77，本日上漲0.93%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.76，本日上漲0.94%

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紐元/美元0.56771.18%
澳元/美元0.62951.34%
歐元/美元1.04221.11%
英鎊/美元1.25340.92%

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