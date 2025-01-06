外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.82%，報1.2528元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:40
截至台北時間06日19:26，近月英鎊上漲0.0102點漲幅達0.82%，暫報1.2528點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-2.17%
- 近 1 週：-0.79%
- 近 3 月：-5.25%
- 近 6 月：-2.45%
- 今年以來：-0.74%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲1.05%
- 美元/瑞典克朗相關性0.36，本日上漲1%
- 美元/墨西哥披索相關性0.32，本日上漲0.84%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
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