search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.82%，報1.2528元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:40


截至台北時間06日19:26，近月英鎊上漲0.0102點漲幅達0.82%，暫報1.2528點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.17%
  • 近 1 週：-0.79%
  • 近 3 月：-5.25%
  • 近 6 月：-2.45%
  • 今年以來：-0.74%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.37，本日上漲1.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.36，本日上漲1%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.32，本日上漲0.84%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/日元相關性-0.41，本日上漲1.16%
  • 澳元/美元相關性-0.36，本日上漲1.18%
  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.32，本日上漲0.25%

文章標籤

外匯速報

相關行情

台股首頁我要存股
近月英鎊1.25420.93%
澳元/美元0.62961.35%
日元/美元0.0063890000000000010.00%
馬來西亞令吉/美元0.22153-0.23%

延伸閱讀


Empty