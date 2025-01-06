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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.85%，報1455.87元

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:30


截至台北時間06日19:30，美元/韓元下跌12.5點跌幅達0.85%，暫報1455.87點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+3.90%
  • 近 1 週：-0.28%
  • 近 3 月：+9.06%
  • 近 6 月：+6.67%
  • 今年以來：-0.57%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/離岸人民幣相關性0.73，本日下跌0.36%
  • 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.72%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日下跌0.94%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.62，本日下跌1.02%
  • 歐元/美元相關性-0.61，本日下跌1.03%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌1.13%

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美元/韓元1455.07-0.91%
人民幣/美元0.1366590.00%
紐元/美元0.56761.16%
歐元/美元1.04181.07%
澳元/美元0.62911.27%

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