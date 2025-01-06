外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.85%，報1455.87元
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 19:30
截至台北時間06日19:30，美元/韓元下跌12.5點跌幅達0.85%，暫報1455.87點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+3.90%
- 近 1 週：-0.28%
- 近 3 月：+9.06%
- 近 6 月：+6.67%
- 今年以來：-0.57%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/離岸人民幣相關性0.73，本日下跌0.36%
- 美元/新加坡幣相關性0.69，本日下跌0.72%
- 美元/瑞典克朗相關性0.63，本日下跌0.94%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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