漏稅大咖注意了！2023年個人CFC重點查核這4類 若漏報符合2條件可免罰
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 19:11
為落實個人受控外國企業（下稱 CFC）所得課徵所得稅制度，國稅局近期將對 112 年度個人 CFC 案件進行選案查核作業，重點查核 4 類案件（如下表）。但凡投資外企構成個人 CFC 漏未申報者，只要於「未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前」補繳稅款，則可免被重罰。
財政部說明，「受控」是指個人及其關係人直接或間接持有股權，合計達 50% 或具有實質控制能力。
財政部高雄國稅局表示，納稅義務人如有投資外國企業，可參考下表自行檢視，如發現所投資外國企業構成個人 CFC 而漏未申報，或有短漏報個人 CFC 營利所得情形，於「未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前」，主動向所轄稽徵機關辦理申報並補繳所漏稅款者，可適用稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定加計利息免罰。
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