〈中磊法說〉電信客戶庫存去化完畢 WiFi 7產品明年放量

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-06 19:17

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網通廠中磊 (5388-TW) 今 (6) 日召開法說會，指出儘管今年第三季受到庫存調整，導致營收年減，但在產品組合調整下，毛利率和獲利仍表現亮眼；展望明年，中磊表示，WiFi 7 產品將於明年放量，目前也積極布局 WiFi 8 的產品。

中磊指出，目前已完成全球產能布局，其中菲律賓廠產能占 40%、中國廠 30%、印度廠 20%，其餘 10% 分布在墨西哥及台灣；印度廠在短短兩年內從零產能成長至 20%，主要受惠於當地政府大量投入網路基礎建設升級。

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中磊提到，目前營收最大宗區域仍為北美市場，占比達 65%，在北美 Cable 上網設備及全球光纖市場均居領先地位，而為強化在地服務，已在美東及美西設立營運據點，配置業務、技術支援及品管人員，就近服務電信商客戶，目前也在墨西哥設廠，以因應美國客戶需求。

中磊也積極布局 IoT 及基礎建設領域，作為下一階段成長動能；在物聯網應用方面，已是北美網路攝影機市場出貨量最大供應商，企業級產品線則包含中小企業 Wi-Fi 及網通設備。

展望未來，中磊表示，全球電信客戶庫存調整將近尾聲，WiFi 7 產品將在逐步明年開始放量，目前研發部門也開始規劃 WiFi 8 技術，提前布局下一代技術；中磊也看好印度市場前景，主因當地政府編列大量預算進行網路基礎建設升級。

在庫存管理方面，中磊已將庫存從去年底 175 億元降至 123 億元，應付帳款週期也縮短近 8 天，中磊提到，目前現金水位充裕，未來不排除尋找具互補性的技術或業務標的進行併購。