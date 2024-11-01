中磊Q3純益5.5億元年減16.7% 前3季EPS 6.02元創同期新高

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中磊指出，隨著高速網路普及與 AI 人工智能相關應用蓬勃發展，帶動全球網通產業迎向競速新紀元。為因應地緣政治及供應鏈變化，中磊透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供彈性且多元的製造據點，即時回應客戶需求。