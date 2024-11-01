中磊Q3純益5.5億元年減16.7% 前3季EPS 6.02元創同期新高
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-01 17:59
網通廠中磊 (5388-TW) 今 (1) 日公布 2024 年第三季財報，稅後純益 5.5 億元，年減 16.7%，每股純益 1.83 元；累計前三季稅後淨利達 17.7 億元，年增 4.6%，創下歷年同期新高，每股純益為 6.02 元。
中磊第 3 季營收 134.6 億元，季減 1.8%，年減 13.9%；毛利率 18%，季持平，年增 0.2 個百分點；營業利益 7 億元，季增 3.5%，年減 18.2%；營益率 5.2%，季增 0.3 個百分點，年減 0.3 個百分點；稅後純益 5.5 億元，季增 0.2%，年減 16.7%，每股純益 1.83 元。
113 年前 9 個月累計營收 433.6 億元，年減 7.6%；毛利率 17.6%，年增 2.3 個百分點；營業利益 22.4 億元，年增 0.5%；營益率 5.2%，年增 0.4 個百分點；稅後純益 17.7 億元，年增 4.6%，每股純益 6.02 元。
中磊指出，隨著高速網路普及與 AI 人工智能相關應用蓬勃發展，帶動全球網通產業迎向競速新紀元。為因應地緣政治及供應鏈變化，中磊透過台灣、菲律賓、印度、墨西哥及中國等五大生產基地，提供彈性且多元的製造據點，即時回應客戶需求。
展望 2025 年，中磊表示，將持續深化全球電信客戶夥伴關係，共同研發新一代高速寬頻產品，包括 WiFi 7 無線裝置、10G PON 高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、5G FWA 固網無線接取設備等，預期效益將持續彰顯，挹注成長動能。
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