〈焦點股〉中磊8月營收年月雙減 開盤跳空下殺跌逾7%

中磊說明，目前中磊的生產據點為因應中美貿易戰，已從過去的中國、台灣兩地，分散至菲律賓、印度、台灣、墨西哥，導致各地認列八月營收出現落差；另外，客戶的庫存水位雖然已來到低點，仍需要一定時間調整，今年仍是穩健獲利的一年，預期下半年獲利與上半年持平。