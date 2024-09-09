〈焦點股〉中磊8月營收年月雙減 開盤跳空下殺跌逾7%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-09 11:14
網通廠中磊 (5388-TW) 受累於供應鏈分散，導致各地營收認列落差，8 月營收 41.3 億，月減 19.1%、年減 25.19%，呈年月雙減，今 (9) 日股價跳空下跌，盤中最低來到 99.4 元，跌幅逾 7%。
中磊說明，目前中磊的生產據點為因應中美貿易戰，已從過去的中國、台灣兩地，分散至菲律賓、印度、台灣、墨西哥，導致各地認列八月營收出現落差；另外，客戶的庫存水位雖然已來到低點，仍需要一定時間調整，今年仍是穩健獲利的一年，預期下半年獲利與上半年持平。
展望未來，中磊表示，公司上半年的毛利率約 17%，在網通族群擁有較高獲利，而且隨著新世代網路設備的升級，包括 10G 高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、5G FWA 固網無線接取設備等，明年商機發酵，公司營運可望迎來成長。
中磊 8 月營收 41.3 億元，月減 19.1%、年減 25.19%；累計前 8 月 391.4 億元，與去年同期年減 5.1%。今年上半年營收 299 億元，年減 4.5%；毛利率 17.5%，年增 3.3 個百分點；營益率 5.1%，年增 0.7 個百分點；稅後純益 12.2 億元，年增 18.1%，每股純益 4.19 元。
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