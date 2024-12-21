〈熱門股〉中國TP-Link恐遭禁帶動轉單 啟碁、中磊、友訊周漲逾一成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-21 09:51

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美國傳出考慮以國家安全為由禁用中國網通大廠 TP-Link 產品，台廠轉單效應可期，帶動本周網通類股走強，友訊、中磊、啟碁均獲法人買盤青睞，周漲均逾一成。

根據《華爾街日報》報導，美國商務部、國防部和司法部已對 TP-Link 展開調查，可能在明年正式禁止其路由器在美國銷售。市場分析指出 TP-Link 在美國市場的占有率從 2019 年約 20％大幅攀升至今年的 65％，光是今年第 3 季就增加約 5％。

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IDC 調查顯示，TP-Link 2021 年全球市占率達 17.8％，2022 年第一季在小型企業 AP（接取點）出貨量的全球市占更達 37.5％。

友訊 (2332-TW) 本周收 25.2 元，周漲 18.3%。友訊指出，將與台灣網通供應鏈聯手，以 Team Taiwan 之姿，深耕智慧連網解決方案與資訊安全，藉由強化 MIT（台灣製造）比例與資安技術升級，為全球消費者提供友善、乾淨的連網環境。

友訊走勢

啟碁 (6285-TW) 本周收 137.5 元，周漲 16.03%。啟碁今年第四季車用產品出貨走強，且 Wi-Fi 7 開始放量出貨，在庫存水位見底下，明年營運可望走強，而啟碁約有 70 % 的市場來自於北美市場，若禁令成真將從中受益。

啟碁走勢

中磊 (5388-TW) 本周收 124 元，周漲 10.71%。中磊表示，公司布局全球且非中國產能已超過 7 成，有能力滿足地緣政治帶來的商機，超過 1 年的客戶庫存調整已告一段落，目前客戶庫存水位偏低，預計整體需求將逐漸回溫，明年 Wi-Fi 7、Dosis 4.0、10G PON、5G 固定無線存取（FWA）等新產品貢獻將逐漸發酵。