營收速報 - 昆盈(2365)12月營收8,981萬元年增率高達32.69％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15
今年1-12月累計營收為9.79億元，累計年增率27.19%。
最新價為46.1元，近5日股價下跌-4.95%，相關電腦週邊下跌-0.82%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1142 張
- 外資買賣超：-988 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-154 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|8,981萬
|33%
|26%
|24/11
|7,148萬
|3%
|9%
|24/10
|6,565萬
|10%
|-13%
|24/9
|7,554萬
|-1%
|-24%
|24/8
|9,987萬
|55%
|12%
|24/7
|8,929萬
|10%
|0%
昆盈(2365-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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