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鉅亨速報

營收速報 - 昆盈(2365)12月營收8,981萬元年增率高達32.69％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 16:15


昆盈(2365-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣8,981萬元，年增率32.69%，月增率25.65%。

今年1-12月累計營收為9.79億元，累計年增率27.19%。

最新價為46.1元，近5日股價下跌-4.95%，相關電腦週邊下跌-0.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1142 張
  • 外資買賣超：-988 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-154 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 8,981萬 33% 26%
24/11 7,148萬 3% 9%
24/10 6,565萬 10% -13%
24/9 7,554萬 -1% -24%
24/8 9,987萬 55% 12%
24/7 8,929萬 10% 0%

昆盈(2365-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦週邊設備之製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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