營收速報 - 百和興業-KY(8404)12月營收5.65億元年增率高達31.24％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15
百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5.65億元，年增率31.24%，月增率-10.52%。
今年1-12月累計營收為70.00億元，累計年增率32.84%。
最新價為27.85元，近5日股價上漲1.85%，相關其 他上漲0.92%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3470 張
- 外資買賣超：-3178 張
- 投信買賣超：+6 張
- 自營商買賣超：-298 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|5.65億
|31%
|-11%
|24/11
|6.32億
|33%
|12%
|24/10
|5.66億
|23%
|-11%
|24/9
|6.38億
|26%
|-9%
|24/8
|7.01億
|25%
|11%
|24/7
|6.32億
|31%
|14%
百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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