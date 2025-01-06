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營收速報 - 百和興業-KY(8404)12月營收5.65億元年增率高達31.24％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 18:15


百和興業-KY(8404-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣5.65億元，年增率31.24%，月增率-10.52%。

今年1-12月累計營收為70.00億元，累計年增率32.84%。

最新價為27.85元，近5日股價上漲1.85%，相關其 他上漲0.92%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3470 張
  • 外資買賣超：-3178 張
  • 投信買賣超：+6 張
  • 自營商買賣超：-298 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 5.65億 31% -11%
24/11 6.32億 33% 12%
24/10 5.66億 23% -11%
24/9 6.38億 26% -9%
24/8 7.01億 25% 11%
24/7 6.32億 31% 14%

百和興業-KY(8404-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為成衣、鞋類及運動用品之輔料黏扣帶、織帶(鞋帶)之產製及銷售。成衣、鞋類及運動用品之鬆緊帶、針織緹花網布等材料之產製及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收百和興業-KY

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